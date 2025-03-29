У МОЗ роз'яснили, чому пацієнтам у лікарні не надходять СМС на номер телефона

Повідомлення від електронної системи охорони здоров’я надходять пацієнту на номер телефона.

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Повідомлення від електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) надходять пацієнту на номер телефона, за яким він у ній зареєстрований. Це відбувається через СМС або за наявності – Viber.

Однак інколи трапляється так, що повідомлення не надходять.

У Міністерстві охорони здоров'я роз'яснили, чому так відбувається.

Як писала «Судово-юридична газета», Кабмін видав постанову про передачу даних пацієнтів з Електронної системи охорони здоров’я на Портал Дія.

Також Уряд затвердив зміни, які дозволять електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) інформувати пацієнтів не лише через СМС, а й через альтернативні канали.

Тепер повідомлення з ЕСОЗ з кодом підтвердження, номером е-рецепта або е-направлення з 20 лютого починають надходити в Viber.

Водночас наголошується, що СМС при цьому залишаться як гарантований канал доставки таких повідомлень.

Нижче описані найпоширеніші причини, через які це стається, і алгоритм дій у різних ситуаціях:

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