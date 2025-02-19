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З 20 лютого пацієнтам почнуть приходити номера е-рецептів та е-направлення через Viber

17:11, 19 лютого 2025
У разі наявності в пацієнта Viber повідомлення з ЕСОЗ першочергово надсилатиметься саме цим каналом зв'язку.
З 20 лютого пацієнтам почнуть приходити номера е-рецептів та е-направлення через Viber
Джерело фото: Freepik
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Як писала «Судово-юридична газета», Кабмін видав постанову про передачу даних пацієнтів з Електронної системи охорони здоров’я на Портал Дія.

Також Уряд затвердив зміни, які дозволять електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) інформувати пацієнтів не лише через СМС, а й через альтернативні канали. 

Тепер повідомлення з ЕСОЗ з кодом підтвердження, номером е-рецепта або е-направлення з 20 лютого починають надходити в Viber. Про це попередили в Національній службі здоров’я України.

Водночас наголошується, що СМС при цьому залишаться як гарантований канал доставки таких повідомлень.

Відповідні зміни внесені в постанову КМУ № 411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я» від 25 квітня 2018 року.

У разі наявності в пацієнта Viber повідомлення з ЕСОЗ першочергово надсилатиметься саме цим каналом зв'язку. У разі відсутності у пацієнта Viber – буде доставлено СМС.

Наступним етапом доставки повідомлень з ЕСОЗ буде доставка пуш повідомлень через Дію.

Пацієнти, які не мають телефона, як і раніше, зможуть отримати інформаційну довідку.

При реєстрації в електронній системі охорони здоров’я пацієнтів, які не мають телефона, з типом методу автентифікації пацієнта «за документами» лікар створює е-рецепт, е-направлення та роздруковує інформаційну довідку, яка дублює ту ж інформацію, що у е-рецепті чи е-направленні, а також додатково код підтвердження.

Якщо обрана автентифікація через іншу особу (для дітей до 14 років або для недієздатних осіб як додатковий спосіб автентифікації), то повідомлення надходитиме одному з батьків або законному представнику.

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