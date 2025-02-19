Практика судов
  1. Общество

С 20 февраля пациентам начнут приходить номера е-рецептов и е-направления через Viber

17:11, 19 февраля 2025
В случае наличия у пациента Viber сообщение с ЕСОЗ будет первоначально отправляться именно по этому каналу связи.
С 20 февраля пациентам начнут приходить номера е-рецептов и е-направления через Viber
Источник фото: Freepik
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин издал постановление о передаче данных пациентов из Электронной системы здравоохранения на Портал Дія.

Также Правительство утвердило изменения, позволяющие электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ) информировать пациентов не только через СМС, но и через альтернативные каналы. 

Теперь сообщения из ЕСОЗ с кодом подтверждения, номером е-рецепта или е-направления с 20 февраля начинают поступать в Viber. Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины.

В то же время отмечается, что СМС при этом останутся в качестве гарантированного канала доставки таких сообщений.

Соответствующие изменения внесены в постановление КМУ №411 «Некоторые вопросы электронной системы здравоохранения» от 25 апреля 2018 года.

В случае наличия у пациента Viber сообщение с ЕСОЗ будет первоначально отправляться именно по этому каналу связи. В случае отсутствия у пациента Viber – будет доставлено СМС.

Следующим этапом доставки сообщений из ЕСОЗ будет доставка пуш сообщений через Дію.

Пациенты, у которых нет телефона, как и раньше, смогут получить информационную справку.

При регистрации в электронной системе здравоохранения пациентов, не имеющих телефона, с типом метода аутентификации пациента «по документам» врач создает е-рецепт, е-направление и распечатывает информационную справку, которая дублирует ту же информацию, что в е-рецепте или е-направлении, а также код подтверждения.

Если выбрана проверка подлинности через другое лицо (для детей до 14 лет или для недееспособных лиц как дополнительный способ проверки подлинности), то сообщение будет поступать одному из родителей или законному представителю.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Для реформирования ГСА будет разработан отдельный закон, но сначала нужно провести ее аудит – Высший совет правосудия

В Высшем совете правосудия считают, что для участия в процедуре реформирования ГСА необходимо привлечь иностранных партнеров Украины.

Комитет рекомендует принять за основу законопроект о гарантиях защиты бизнеса при осуществлении уголовного производства

Законопроект предусматривает, что арест имущества производится на основании решения следственного судьи, суда на срок не более 2 месяцев.

Посол Украины в США Оксана Маркарова: «Пункт из Плана победы Президента Зеленского относительно полезных ископаемых нашел очень позитивный отклик у Президента Трампа и наших партнеров»

Также Украина может, по словам Маркаровой, заинтересовать США агросектором, а дополнительные инвестиции могут существенно увеличить производство пищи.

Через три года Украина может получить судебную систему, которая отвечает потребностям общества и учитывает интересы судей – Совет правосудия

Однако для этого нужно успешно выполнить 117 мероприятий в рамках процесса евроинтеграции.

Госдеп США предусмотрел на поддержку процедур Высшей квалификационной комиссии судей 1,75 млн долларов — данные Кабмина

Согласно плану закупки, на услуги международных и национальных экспертов и тренеров можно потратить 677,93 тысячи долларов, а на путешествия экспертов в пределах страны и за рубеж, в том числе гостиничные услуги, билеты на самолет, расходы на оформление визы, вид на жительство и медицинское страхование – 209,34 тысячи долларов.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валерій Давидюк
    Валерій Давидюк
    заступник голови Господарського суду Житомирської області
  • Олена Соколова
    Олена Соколова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Віталій Циктіч
    Віталій Циктіч
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва