С 20 февраля пациентам начнут приходить номера е-рецептов и е-направления через Viber

В случае наличия у пациента Viber сообщение с ЕСОЗ будет первоначально отправляться именно по этому каналу связи.

Источник фото: Freepik

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин издал постановление о передаче данных пациентов из Электронной системы здравоохранения на Портал Дія.

Также Правительство утвердило изменения, позволяющие электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ) информировать пациентов не только через СМС, но и через альтернативные каналы.

Теперь сообщения из ЕСОЗ с кодом подтверждения, номером е-рецепта или е-направления с 20 февраля начинают поступать в Viber. Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины.

В то же время отмечается, что СМС при этом останутся в качестве гарантированного канала доставки таких сообщений.

Соответствующие изменения внесены в постановление КМУ №411 «Некоторые вопросы электронной системы здравоохранения» от 25 апреля 2018 года.

В случае наличия у пациента Viber сообщение с ЕСОЗ будет первоначально отправляться именно по этому каналу связи. В случае отсутствия у пациента Viber – будет доставлено СМС.

Следующим этапом доставки сообщений из ЕСОЗ будет доставка пуш сообщений через Дію.

Пациенты, у которых нет телефона, как и раньше, смогут получить информационную справку.

При регистрации в электронной системе здравоохранения пациентов, не имеющих телефона, с типом метода аутентификации пациента «по документам» врач создает е-рецепт, е-направление и распечатывает информационную справку, которая дублирует ту же информацию, что в е-рецепте или е-направлении, а также код подтверждения.

Если выбрана проверка подлинности через другое лицо (для детей до 14 лет или для недееспособных лиц как дополнительный способ проверки подлинности), то сообщение будет поступать одному из родителей или законному представителю.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.