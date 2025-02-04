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Номера е-рецептів та е-направлення приходитимуть пацієнтам в Дію або Viber – у МОЗ анонсують зміни

14:32, 4 лютого 2025
Повідомлення від лікарів будуть надходити в застосунок Дія та Viber.
Номера е-рецептів та е-направлення приходитимуть пацієнтам в Дію або Viber – у МОЗ анонсують зміни
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Уряд затвердив зміни, які дозволять електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) інформувати пацієнтів не лише через СМС, а й через альтернативні канали. Це дозволить отримувати повідомлення від ЕСОЗ з кодом підтвердження, номером е-рецепта або е-направлення у Дії або Viber.

Як писала «Судово-юридична газета», Кабмін видав постанову про передачу даних пацієнтів з Електронної системи охорони здоров’я на Портал Дія.

Наразі тривають внутрішні тестування відправлення push-повідомлень від ЕСОЗ.

Які повідомлення будуть надходити в застосунок Дія та Viber?

  • Номер е-рецепта та код його погашення
  • Код е-направлення до медичних фахівців
  • СМС-підтвердження, як от – підтвердження дозволу на доступ до даних, створення плану лікування та ін.

 Як буде здійснюватися інформування за новим процесом?

  • Сповіщення через Дію

Якщо пацієнт має застосунок Дія, то першочергово сповіщення надійде сюди. Якщо повідомлення не буде доставлено, то воно надсилатиметься у Viber.

  • Сповіщення через Viber

За наявності месенджера повідомлення надійде у Viber на номер телефону, за яким пацієнт зареєстрований в ЕСОЗ.

  • Сповіщення через СМС

Якщо у пацієнта немає застосунку Дія чи Viber, повідомлення про цифрову послугу, як і раніше, надійде через СМС на мобільний номер.

Як пишуть у МОЗ, рush-повідомлення від ЕСОЗ в Дія та Viber запрацюють незабаром. Цей процес буде здійснюватися автоматично та прискорить доставку сповіщення у найбільш зручний для пацієнта спосіб. Також це дозволить уникнути збоїв у надсиланні СМС, повʼязаних із роботою мобільного оператора.

  • Що робити, якщо пацієнт не має телефону?

Як і раніше пацієнти, які не мають телефону та зареєстровані в ЕСОЗ за скан-копіями документів, будуть отримувати інформаційну довідку. Така інформаційна довідка містить всю інформацію, необхідну, наприклад, для погашення е-рецепта чи отримання медичних послуг за е-направленням.

Для дітей та інший недієздатних пацієнтів процес також не зміниться – повідомлення надійде одному з батьків або законному представнику через доступний канал інформування.

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МОЗ Дія Viber

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