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Номера е-рецептов и е-направления будут приходить пациентам в Дію или Viber – в Минздраве анонсируют изменения

14:32, 4 февраля 2025
Сообщения от врачей будут поступать в приложение Дія и Viber.
Номера е-рецептов и е-направления будут приходить пациентам в Дію или Viber – в Минздраве анонсируют изменения
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Правительство утвердило изменения, позволяющие электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ) информировать пациентов не только через СМС, но и через альтернативные каналы. Это позволит получать сообщения от ЕСОЗ с кодом подтверждения, номером е-рецепта или е-направления в Дії или Viber.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин издал постановление о передаче данных пациентов из Электронной системы здравоохранения на Портал Дія.

В настоящее время продолжаются внутренние тестирования отправки push-сообщений от ЕСОЗ.

Какие сообщения будут поступать в приложение Дія и Viber?

  • Номер е-рецепта и код его погашения
  • Код е-направления к медицинским специалистам
  • СМС-подтверждение, например – подтверждение разрешения на доступ к данным, создание плана лечения и т.д.

 Как будет осуществляться информирование по новому процессу?

  • Уведомление через Дію

Если пациент имеет приложение Дія, то в первую очередь уведомление поступит сюда. Если сообщение не будет доставлено, оно будет отправляться в Viber.

  • Уведомление через Viber

При наличии мессенджера сообщение поступит в Viber на номер телефона, по которому пациент зарегистрирован в ЕСОЗ.

  • Уведомления через СМС

Если у пациента нет приложения Дія или Viber, сообщение о цифровой услуге по-прежнему поступит через СМС на мобильный номер.

Как пишут в Минздраве, рush-сообщения от ЕСОЗ в Действие и Viber заработают в скором времени. Этот процесс будет осуществляться автоматически и ускорит доставку оповещения наиболее удобным для пациента способом. Это позволит избежать сбоев в отправке СМС, связанных с работой мобильного оператора.

  • Что делать, если у пациента нет телефона?

Как и раньше пациенты, которые не имеют телефона и зарегистрированы в ЕСОЗ по скан-копиям документов, будут получать информационную справку. Такая информационная справка содержит всю информацию, необходимую, например, для погашения е-рецепта или получения медицинских услуг по е-направлению.

Для детей и других недееспособных пациентов процесс также не изменится – сообщение поступит одному из родителей или законному представителю через доступный канал информирования.

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Минздрав Дия Viber

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