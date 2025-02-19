Патрульные в Киеве с прибором TruCam фиксируют нарушителей ПДД – где измеряют скорость

Инспекторы следят за соблюдением скоростного режима с помощью прибора TruCam.

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В столице патрульные продолжают выявлять и привлекать к ответственности нарушителей правил дорожного движения.

В частности, как указывают в Патрульной полиции Киева, инспекторы следят за соблюдением скоростного режима с помощью прибора TruCam.

В настоящее время максимально допустимая скорость транспортных средств в населенных пунктах составляет 50 км/ч, а за их пределами – 90 км/ч. На автомобильных дорогах с отдельными проезжими частями, отделенными друг от друга разделительной полосой – 110 км/ч, а на автомагистралях – 130 км/ч.

В Киеве патрульные осуществляют измерение скорости по следующим адресам:

проспект Николая Бажана;

проспект Берестейский;

Набережное шоссе;

проспект Броварской;

проспект Академика Палладина;

Столичное шоссе;

Кольцевая дорога (от проспекта Берестейского до Одесской площади);

улица Академика Заболотного;

улица Борщаговская;

проспект Соборности;

Новоирпинская трасса;

Гостомельское шоссе;

бульвар Леси Украинки.

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