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Патрульные в Киеве с прибором TruCam фиксируют нарушителей ПДД – где измеряют скорость

21:50, 19 февраля 2025
Инспекторы следят за соблюдением скоростного режима с помощью прибора TruCam.
Патрульные в Киеве с прибором TruCam фиксируют нарушителей ПДД – где измеряют скорость
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В столице патрульные продолжают выявлять и привлекать к ответственности нарушителей правил дорожного движения.

В частности, как указывают в Патрульной полиции Киева, инспекторы следят за соблюдением скоростного режима с помощью прибора TruCam.

В настоящее время максимально допустимая скорость транспортных средств в населенных пунктах составляет 50 км/ч, а за их пределами – 90 км/ч. На автомобильных дорогах с отдельными проезжими частями, отделенными друг от друга разделительной полосой – 110 км/ч, а на автомагистралях – 130 км/ч.

В Киеве патрульные осуществляют измерение скорости по следующим адресам:

  • проспект Николая Бажана;
  • проспект Берестейский;
  • Набережное шоссе;
  • проспект Броварской;
  • проспект Академика Палладина;
  • Столичное шоссе;
  • Кольцевая дорога (от проспекта Берестейского до Одесской площади);
  • улица Академика Заболотного;
  • улица Борщаговская;
  • проспект Соборности;
  • Новоирпинская трасса;
  • Гостомельское шоссе;
  • бульвар Леси Украинки.

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