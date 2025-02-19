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Полиция проводит обыски в Киевавтодоре — что известно

13:33, 19 февраля 2025
В Киевавтодоре проводятся обыски в рамках уголовного производства по возможному присвоению бюджетных средств, выделенных на услуги по нанесению горизонтальной дорожной разметки.
Полиция проводит обыски в Киевавтодоре — что известно
Фото: kyivvlada.com.ua
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В среду, 19 февраля, в помещении коммунальной корпорации «Киевавтодор» следователи Главного управления Национальной полиции в г. Киеве проводят обыски. Об этом сообщила пресс-служба КК.

Отмечается, что обыски проводятся на основании определения следственного судьи Печерского районного суда города Киева в рамках уголовного производства относительно возможного присвоения бюджетных средств, выделенных на услуги по нанесению горизонтальной дорожной разметки.

«Коммунальная корпорация «Киевавтодор» отмечает, что тендеры на эти услуги были выполнены по процедуре официальных публичных закупок», – говорится в сообщении.

Также там добавили, что работники корпорации способствуют следствию и предоставляют все запрашиваемые документы, необходимые для всестороннего и полного расследования.

«Со своей стороны рассчитывают на объективное и беспристрастное следствие», - добавили в корпорации.

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Национальная полиция Киев Киевавтодор

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