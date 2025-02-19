По какой ставке военного сбора облагается налогом доход в виде средней зарплаты, начисленный и выплаченный работнику, возобновленному на работе на основании решения суда

Налоговая объясняет нюансы налогообложения военным сбором дохода в размере средней заработной платы, начисленный и выплаченный работнику, восстановленному на работе на основании решения суда.

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Налоговая служба в Закарпатской области объясняет, по какой ставке военного сбора облагается налогом доход в виде средней заработной платы, начисленный и выплаченный в текущем году работнику, возобновленному на работе на основании решения суда.

Отмечается, что согласно п.п. 1 о.п. 1.1 п. 16 экз. 1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» Налогового кодекса Украины (далее – НКУ) плательщиками военного сбора являются лица, определенные п. 162.1 ст. 162 разд. IV НКУ, в частности, физическое лицо – резидент, получающий доходы из источника их происхождения в Украине.

Подпунктом 1.4 п. 16 экз. 1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ определено, что начисление, удержание и уплата (перечисление) военного сбора с доходов плательщиков сбора, указанных в п.п. 1 о.п. 1.1 п. 16 экз. 1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ, осуществляются в порядке, установленном разд. IV НКУ, с учетом особенностей, определенных подразд. 1 разд. XX «Переходные положения» НКУ по ставке 5 процентов, определенной п.п. 1 о.п. 1.3 п. 16 экз. 1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ.

Согласно п.п. 1 о.п. 1.2 п. 16 экз. 1 подразд. 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ объектом обложения военным сбором для плательщиков, указанных в п.п. 1 о.п. 1.1 п. 16 экз. 1 подразд. 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ, являются доходы, включаемые в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика, в частности, другие доходы, кроме указанных в ст.165 НКУ.

Согласно п.п. 1.5 п. 16 экз. 1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ ответственны за содержание (начисление) и уплату (перечисление) военного сбора в бюджет с доходов плательщиков, указанных в п.п. 1 о.п. 1.1 п. 16 экз. 1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ являются лица, определенные в ст. 171 НКУ, в частности налоговые агенты.

Учитывая указанное, доход в виде средней заработной платы за время вынужденного прогула за периоды прошлых лет, начисленный и выплаченный восстановленному на работе работнику после вступления в силу Закона № 4015, включается в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход и облагается налогом военным сбором по ставке 5 проц., независимо за периоды такой доход начисляется.

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