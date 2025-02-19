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За якою ставкою військового збору оподатковується дохід у вигляді середньої зарплати, нарахований та виплачений працівнику, поновленому на роботі на підставі рішення суду

16:53, 19 лютого 2025
Податкова пояснює нюанси оподатування військовим зборов доходу у вигляді середньої зарплати, нарахований та виплачений працівнику, поновленому на роботі на підставі рішення суду.
За якою ставкою військового збору оподатковується дохід у вигляді середньої зарплати, нарахований та виплачений працівнику, поновленому на роботі на підставі рішення суду
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Податкова служба у Закарпатській області пояснює, за якою ставкою військового збору оподатковується дохід у вигляді середньої заробітний плати, нарахований та виплачений у поточному році працівнику, поновленому на роботі на підставі рішення суду.

Зазначається, що відповідно до п.п. 1 п.п. 1.1 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платниками військового збору є особи, визначені п. 162.1 ст. 162 розд. ІV ПКУ, зокрема, фізична особа – резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

Підпунктом 1.4 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ визначено, що нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору з доходів платників збору, зазначених у п.п. 1 п.п. 1.1 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ, здійснюються в порядку, встановленому розд. IV ПКУ, з урахуванням особливостей, визначених підрозд. 1 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ, за ставкою 5 відсотків, визначеною п.п. 1 п.п. 1.3 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ.

Згідно з п.п. 1 п.п. 1.2 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ об’єктом оподаткування військовим збором для платників, зазначених у п.п. 1 п.п. 1.1 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, є доходи, що включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, зокрема, інші доходи, крім зазначених у ст.165 ПКУ.

Згідно з п.п. 1.5 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ відповідальними за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) військового збору до бюджету з доходів платників, зазначених у п.п. 1 п.п. 1.1 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ, є особи, визначені у ст. 171 ПКУ, зокрема, податкові агенти.

Враховуючи зазначене, дохід у вигляді середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу за періоди минулих років, нарахований та виплачений поновленому на роботі працівнику після набрання чинності Закону № 4015, включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу та оподатковується військовим збором за ставкою 5 відс., незалежно за які періоди такий дохід нараховується.

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