Комитет согласовал законопроект о лишении свободы до 8 лет для членов ТЦК и ВЛК за незаконную мобилизацию

Законопроект предусматривает до 8 лет лишения свободы для членов ТЦК и ВЛК за нарушение порядка призыва, что привело к призыву не подлежащего ему гражданина или к незаконному освобождению гражданина от призыва.

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Для должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) за нарушение порядка призыва граждан на военную службу, что привело к умышленному их призыву или уклонению от военной службы, будет установлена ​​уголовная ответственность – до 8 лет лишения свободы.

Соответствующий законопроект 12442 Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 19 февраля рекомендовал принять за основу парламенту. Напомним, что соавторами законопроекта являются, в частности, Сергей Ионушас, Максим Павлюк, Александр Бакумов, Максим Бужанский. Также инициаторами законопроекта выступили члены Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, включая его главу Александра Завитневича.

Как отметил Максим Бужанский, законопроект предусматривает ответственность ТЦК за незаконную мобилизацию граждан и ответственность членов ВЛК за незаконное признание больных здоровыми и наоборот.

Согласно законопроекту, как писала «Судебно-юридическая газета», во время военного положения для председателей и членов ВЛК за умышленное нарушение порядка проведения медосмотра (военно-врачебной экспертизы) для определения пригодности по состоянию здоровья к военной службе, что привело к призыву гражданина, который не подлежит такому призыву гражданина или к увольнению гражданина с военной службы по состоянию здоровья, будет предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от одного до 3 лет.

Для должностных лиц ТЦК нарушение порядка призыва гражданина на военную службу, что привело к призыву гражданина, не подлежащего такому призыву, или незаконного освобождения гражданина от призыва на военную службу, совершенное в условиях военного положения, - будет грозить лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности.

Соответствующими нормами о наказании предлагается дополнить Уголовный кодекс. Речь идет о новых статьях 337-1 «Нарушение порядка проведения медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы) для определения пригодности по состоянию здоровья к военной службе» и 426-2 «Нарушение военным должностным лицом порядка призыва (принятия) граждан на военную службу».

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», комитеты Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и правоохранительной деятельности провели совместное заседание, в ходе которого обсудили факты противоправных действий должностных лиц ТЦК – применение насилия, препятствование деятельности адвокатов, создание блокпостов без соответствующих документов.

Автор: Наталя Мамченко

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