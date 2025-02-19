Государственная судебная администрация объявила войну сексуальным домогательствам и гендерной дискриминации

В структуре ГСА появятся уполномоченные по борьбе со случаями сексуальных домогательств и проявлениями гендерной дискриминации, а также «Ящик доверия».

Источник фото: РСУ

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Государственная судебная администрация в системе органов судейского управления уже традиционно остается флагманом борьбы с разными проявлениями дискриминации, а также с сексуальными домогательствами.

11 февраля 2025 года и. о. главы ГСА Максим Пампура подписал приказ о назначении ответственных за рассмотрение случаев сексизма и сексуальных домогательств в системе Государственной судебной администрации.

Ответственными за борьбу с сексизмом, сексуальными домогательствами и гендерной дискриминацией в системе ГСА назначены заместители председателя ГСА – Ольга Булка и Леонид Сапельников.

Также с целью обеспечения возможности уведомления работниками ГСА о случаях сексуальных притязаний или других видов насилия по признаку пола на рабочем месте, в помещении центрального аппарата ГСА по адресу ул. Липская, 18/5 будет установлен «Ящик доверия».

Соответственно, начальники территориальных управлений ГСА должны назначить (в случае отсутствия) ответственных за рассмотрение случаев сексизма, сексуальных домогательств в ТУ ГСА, а также установить в помещениях территориальных управлений «Ящики доверия».

Отметим, что по состоянию на 1 января 2024 года 82% работников ГСА и ТУ ГСА составляют женщины и только 18% мужчин.

Автор Вячеслав Хрипун

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