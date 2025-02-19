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Державна судова адміністрація оголосила війну сексуальним домаганням і гендерній дискримінації

13:05, 19 лютого 2025
У структурі ДСА з’являться уповноважені по боротьбі з випадками сексуальних домагань та проявами гендерної дискримінації, а також «Скринька довіри» .
Державна судова адміністрація оголосила війну сексуальним домаганням і гендерній дискримінації
Джерело фото: РСУ
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Державна судова адміністрація в системі органів суддівського врядування вже традиційно залишається флагманом боротьби з різними проявами дискримінації, а також сексуальними домаганнями.

11 лютого 2025 року в. о. голови ДСА Максим Пампура підписав наказ про призначення відповідальних за розгляд випадків сексизму та сексуальних домагань у системі Державної судової адміністрації.

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Також з метою забезпечення можливості повідомлення працівниками ДСА про випадки сексуальних домагань чи інших видів насильства за ознакою статі на робочому місці, в приміщенні центрального апарату ДСА за адресою вул. Липська, 18/5  буде встановлена «Скринька довіри».

Відповідно начальники територіальних управлінь ДСА мають призначити (у разі відсутності) відповідальних за розгляд випадків сексизму, сексуальних домагань в ТУ ДСА та також встановити в приміщеннях територіальних управлінь «Скриньки довіри».

Зазначимо, що станом на 1 січня 2024 року 82% працівників ДСА та ТУ ДСА становлять жінки та лише 18% чоловіки.

Автор В’ячеслав Хрипун

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ДСА

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