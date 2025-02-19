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Поліція проводить обшуки в Київавтодорі — що відомо

13:33, 19 лютого 2025
В Київавтодорі проводять обшуки в межах кримінального провадження щодо можливого привласнення бюджетних коштів, виділених на послуги з нанесення горизонтальної дорожньої розмітки.
Поліція проводить обшуки в Київавтодорі — що відомо
Фото: kyivvlada.com.ua
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У середу, 19 лютого, у приміщенні комунальної корпорації «Київавтодор» слідчі Головного управління Національної поліції у м. Києві проводять обшуки. Про це повідомила пресслужба КК.

Зазначається, що обшуки проводяться на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва в межах кримінального провадження щодо можливого привласнення бюджетних коштів, виділених на послуги з нанесення горизонтальної дорожньої розмітки.

«Комунальна корпорація «Київавтодор» наголошує, що тендери на ці послуги були виконані за процедурою офіційних публічних закупівель», - сказано у повідомленні.

Також там додали, що працівники корпорації сприяють слідству та надають усі запитувані документи, що необхідні для всебічного й повного розслідування.

«Зі свого боку розраховують на об’єктивне й неупереджене слідство», - додали у корпорації.

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Національна поліція Київ Київавтодор

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