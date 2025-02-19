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Патрульні у Києві з приладом TruCam фіксують порушників ПДР – де вимірюють швидкість

21:50, 19 лютого 2025
Інспектори слідкують за дотриманням швидкісного режиму за допомогою приладу TruCam.
Патрульні у Києві з приладом TruCam фіксують порушників ПДР – де вимірюють швидкість
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У столиці патрульні продовжують виявляти та притягати до відповідальності порушників правил дорожнього руху.

Зокрема, як вказують у Патрульній поліції Києва, інспектори слідкують за дотриманням швидкісного режиму за допомогою приладу TruCam.

Наразі максимально допустима швидкість транспортних засобів у населених пунктах становить 50 км/год, а за їх межами — 90 км/год. На автомобільних дорогах з окремими проїзними частинами, що відокремлені одна від одної розділювальною смугою — 110 км/год, а на автомагістралях — 130 км/год.

У місті Києві патрульні здійснюють вимірювання швидкості за такими адресами:

  • проспект Миколи Бажана;
  • проспект Берестейський;
  • Набережне шосе;
  • проспект Броварський;
  • проспект Академіка Палладіна;
  • Столичне шосе;
  • Кільцева дорога (від проспекту Берестейського до площі Одеської);
  • вулиця Академіка Заболотного;
  • вулиця Борщагівська;
  • проспект Соборності;
  • Новоірпінська траса;
  • Гостомельське шосе;
  • бульвар Лесі Українки.

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