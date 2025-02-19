Патрульні у Києві з приладом TruCam фіксують порушників ПДР – де вимірюють швидкість

У столиці патрульні продовжують виявляти та притягати до відповідальності порушників правил дорожнього руху.
Зокрема, як вказують у Патрульній поліції Києва, інспектори слідкують за дотриманням швидкісного режиму за допомогою приладу TruCam.
Наразі максимально допустима швидкість транспортних засобів у населених пунктах становить 50 км/год, а за їх межами — 90 км/год. На автомобільних дорогах з окремими проїзними частинами, що відокремлені одна від одної розділювальною смугою — 110 км/год, а на автомагістралях — 130 км/год.
У місті Києві патрульні здійснюють вимірювання швидкості за такими адресами:
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