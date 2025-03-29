Польський генерал закликав до термінового відновлення призову через загрозу Росії

Екс-заступник начальника Генштабу Польщі – без призову армія не витримає місяць війни.

Фото: kyiv24

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Колишній заступник начальника Генерального штабу польської армії, генерал Леон Коморніцький заявив про необхідність термінового відновлення призову на військову службу. Про це повідомляє RMF FM.

Коментуючи можливість нападу Росії на Польщу, Коморніцький висловив занепокоєння щодо обороноздатності країни. За його словами, у разі агресії польська армія могла б втратити свої можливості вже за місяць.

Генерал також зазначив, що нині прямої загрози для Польщі немає. Водночас він припустив, що в разі розбіжностей між Євросоюзом та США щодо війни в Україні та можливого розколу НАТО, Росія може випробувати Альянс, атакувавши країни Балтії.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час візиту до Варшави запевнив, що Альянс відповість «повною силою» на будь-яку агресію проти Польщі або іншої країни-члена. Однак Коморніцький скептично оцінив цю заяву, наголосивши, що стаття 5 не діє автоматично, а рішення ухвалюється консенсусом.

На тлі цих загроз генерал підкреслив необхідність активнішої військової підготовки поляків і заявив, що повернення до обов’язкового призову є нагальною потребою.

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