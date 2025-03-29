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Кабмін затвердив Стратегію розвитку культури України до 2030 року та план заходів з її реалізації

21:26, 29 березня 2025
Мета Стратегії полягає в утвердженні культури як базису національної ідентичності, потужного чинника соціальної згуртованості, розвитку людського капіталу та впізнаваності України у світі.
Кабмін затвердив Стратегію розвитку культури України до 2030 року та план заходів з її реалізації
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Кабінет Міністрів України 28 березня ухвалив Стратегію розвитку культури на період до 2030 року. Разом зі Стратегією затверджено операційний план її реалізації на 2025–2027 роки. Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Зазначається, що це перший комплексний стратегічний документ у сфері культури, що пропонує її нове бачення в широкому контексті державотворення, у тому числі як важливого елементу національної безпеки та сталого розвитку держави.

Мета Стратегії полягає в утвердженні культури як базису національної ідентичності, потужного чинника соціальної згуртованості, розвитку людського капіталу та впізнаваності України у світі.

Своєю чергою, це визначатиме стратегічну візію подальшого розвитку української культури, яка базується на чотирьох ключових цілях:

  • Зміцнення людського капіталу через культурні практики.
  • Захист, збереження, примноження та використання потенціалу культурної спадщини та культурних цінностей.
  • Підвищення стійкості культури як суспільної системи.
  • Інтеграція української культури як активного учасника і рівноправного партнера глобальних культурних процесів.

Стратегія  враховує виклики, спричинені війною, і пропонує системний підхід до відновлення культурного простору, підтримки креативних індустрій та розширення доступу до культурних послуг для всіх громадян. Вона також передбачає оновлення системи управління, розвитку державно-приватного партнерства, цифровізацію культурного простору, механізми захисту спадщини в умовах війни, створення умов для локальних ініціатив і інклюзії вразливих груп. Особлива увага приділятиметься ветеранам, внутрішньо переміщеним особам, дітям, молоді.

«У Стратегії є три основні задачі: зберегти, розвинути і поширити. Перша задача — збереження культурної спадщини. Ми особливо відчули нагальність цієї задачі в умовах послідовних дій зі знищення агресором нашої ідентичності. Друге — це розвиток культури, що вимагатиме зміцнення системи підготовки кваліфікованих кадрів: реставраторів, музейників, бібліотекарів, і звісно потужних управлінців. І нарешті третє — донести до світу усвідомлення тисячолітньої історії України та її культури як невіддільної частини», — зазначив Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький.

Розробка Стратегії базувалася на положеннях Закону України «Про культуру» та є частиною виконання міжнародних зобов’язань у межах Угоди про асоціацію з ЄС та Ukraine Facility Plan. У процесі її створення відбулися широкі публічні консультації — з грудня 2024 до лютого 2025 року — за участі понад 770 представників громадянського суспільства, аналітичних центрів, закладів культури, освіти, науки, міжнародних організацій, митців та активістів з усієї країни.

Проект Стратегії також було активно обговорено з партнерами з Європейського Союзу. Це дозволило врахувати кращі європейські практики, які базуються, зокрема, на положеннях Робочого плану ЄС у сфері культури на 2023–2026 роки.

Відтепер схвалена Урядом Стратегія стала чітким дороговказом для здійснення окреслених завдань та імплементації визначених у документі внутрішніх реформ. 

У розробці Стратегії Міністерству культури та стратегічних комунікацій України надавали експертну підтримку аналітики проєкту «Швидка експертна підтримка політики у сфері культури та медіа в Україні» (RES-POL), що фінансується Європейським Союзом.

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Кабінет Міністрів України культура

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