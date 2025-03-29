Вдень подекуди прогріється до 18 тепла, а в Карпатах мокрий сніг – погода на 30 березня в Україні

У східних областях місцями пориви вітру до 20 м/с.

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У неділю, 30 березня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Так, за прогнозами синоптиків, вночі у південній частині, більшості центральних, східних областей та на Закарпатті помірні (в Донецькій області місцями значні) дощі, вдень у центральних, східних, північних областях та на Закарпатті місцями невеликі дощі.

На решті території без опадів.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с, вночі у східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, у південній частині 6-11°. Вдень 10-15° (у центральних областях місцями 5-10° тепла), у південно-східній частині 13-18°.

В Карпатах вночі помірний мокрий сніг, вдень місцями невеликий дощ. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла.

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