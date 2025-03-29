Днем местами прогреется до 18 тепла, а в Карпатах мокрый снег – погода на 30 марта в Украине

В восточных областях местами порывы ветра до 20 м/с.

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В воскресенье, 30 марта, в Украине будет облачно с прояснениями. Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Так, по прогнозам синоптиков, ночью на юге, в большинстве центральных, восточных областей и на Закарпатье умеренные (в Донецкой области местами значительные) дожди, днем в центральных, восточных, северных областях и на Закарпатье местами небольшие дожди.

На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, ночью в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, на юге 6-11°. Днем 10-15° (в центральных областях местами 5-10° тепла), на юго-востоке 13-18°.

В Карпатах ночью умеренный мокрый снег, днем местами небольшой дождь. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла.

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