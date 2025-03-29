В Нидерландах мужчина с ножом напал на пятерых прохожих

Полиция подозревает, что нападавший из Донецкой области.

Фото: NOS

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Нидерландская полиция предполагает, что мужчина, который 27 марта напал на пятерых человек вблизи центральной площади Амстердама, может быть украинцем из Донецкой области. Нападение произошло на площади Дам, когда мужчина с ножом внезапно ранил прохожих. Его задержал британский турист, который удерживал нападавшего до приезда полиции. Об этом сообщает нидерландский общественный вещатель NOS.

Во время задержания правоохранителям было трудно идентифицировать подозреваемого, поскольку он имел документы с несколькими именами. По предварительным данным, нападавшим может быть 30-летний украинец. Однако полиция пока не установила мотив нападения. В расследовании участвуют специализированный криминальный отдел и подразделение по борьбе с терроризмом.

Среди пострадавших - 67-летняя женщина и 69-летний мужчина из США, 26-летний мужчина из Польши, 73-летняя женщина из Бельгии и 19-летняя местная жительница. Четверо из пострадавших остаются в больнице, двое из них в тяжелом состоянии. Задержанного также госпитализировали с ранением.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.