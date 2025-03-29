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В Нідерландах чоловік з ножем напав на п'ятьох перехожих

18:08, 29 березня 2025
Поліція підозрює, що нападник з Донецької області.
В Нідерландах чоловік з ножем напав на п'ятьох перехожих
Фото: NOS
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Нідерландська поліція припускає, що чоловік, який 27 березня напав на п'ятьох людей поблизу центральної площі Амстердама, може бути українцем з Донецької області. Напад стався на площі Дам, коли чоловік із ножем раптово поранив перехожих. Його затримав британський турист, який утримував нападника до приїзду поліції. Про це повідомляє нідерландський суспільний мовник NOS.

Під час затримання правоохоронцям було важко ідентифікувати підозрюваного, оскільки він мав документи з кількома іменами. За попередніми даними, нападником може бути 30-річний українець. Проте поліція поки не встановила мотив нападу. В розслідуванні беруть участь спеціалізований кримінальний відділ і підрозділ боротьби з тероризмом.

Серед постраждалих — 67-річна жінка та 69-річний чоловік із США, 26-річний чоловік із Польщі, 73-річна жінка з Бельгії та 19-річна місцева жителька. Четверо з постраждалих залишаються в лікарні, двоє з них у важкому стані. Затриманого також госпіталізували з пораненням.

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напад Нідерланди

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