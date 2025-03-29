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Кабмин утвердил Стратегию развития культуры Украины до 2030 года и план мероприятий по ее реализации

21:26, 29 марта 2025
Цель Стратегии — утвердить культуру как основу национальной идентичности, мощный фактор социальной сплоченности, развития человеческого капитала и узнаваемости Украины в мире.
Кабмин утвердил Стратегию развития культуры Украины до 2030 года и план мероприятий по ее реализации
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Кабинет Министров Украины 28 марта утвердил Стратегию развития культуры на период до 2030 года. Вместе со Стратегией утвержден операционный план ее реализации на 2025–2027 годы. Об этом сообщило Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Указывается, что это первый комплексный стратегический документ в сфере культуры, предлагающий новое видение культуры в широком контексте государственности, в том числе как важного элемента национальной безопасности и устойчивого развития государства.

Цель Стратегии — утвердить культуру как основу национальной идентичности, мощный фактор социальной сплоченности, развития человеческого капитала и узнаваемости Украины в мире.

В свою очередь, это определит стратегическое видение дальнейшего развития украинской культуры, основанное на четырех ключевых целях:

  • Укрепление человеческого капитала через культурные практики.
  • Защита, сохранение, приумножение и использование потенциала культурного наследия и культурных ценностей.
  • Повышение устойчивости культуры как общественной системы.
  • Интеграция украинской культуры как активного участника и равноправного партнера глобальных культурных процессов.

Стратегия учитывает вызовы, вызванные войной, и предлагает системный подход к восстановлению культурного пространства, поддержке креативных индустрий и расширению доступа ко всем гражданам к культурным услугам. Она также предусматривает обновление системы управления, развитие государственно-частного партнерства, цифровизацию культурного пространства, механизмы защиты наследия в условиях войны, создание условий для локальных инициатив и инклюзии уязвимых групп. Особое внимание будет уделено ветеранам, внутренне перемещенным лицам, детям и молодежи.

«В Стратегии есть три основные задачи: сохранить, развить и распространить. Первая задача — сохранение культурного наследия. Мы особенно остро ощутили ее необходимость в условиях последовательных действий агрессора по уничтожению нашей идентичности. Вторая — развитие культуры, что потребует укрепления системы подготовки квалифицированных кадров: реставраторов, музейных работников, библиотекарей, а также сильных управленцев. И, наконец, третья — донести до мира осознание тысячелетней истории Украины и ее культуры как неотъемлемой части», — отметил Министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий.

Разработка Стратегии основывалась на положениях Закона Украины «О культуре» и является частью выполнения международных обязательств в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС и Ukraine Facility Plan. В процессе ее создания прошли широкие публичные консультации — с декабря 2024 по февраль 2025 года — с участием более 770 представителей гражданского общества, аналитических центров, учреждений культуры, образования, науки, международных организаций, художников и активистов со всей страны.

Проект Стратегии также был активно обсужден с партнерами из Европейского Союза. Это позволило учесть лучшие европейские практики, основанные, в частности, на положениях Рабочего плана ЕС в сфере культуры на 2023–2026 годы.

С этого момента утвержденная Правительством Стратегия стала четким ориентиром для реализации обозначенных задач и внедрения внутренних реформ, определенных в документе.

В разработке Стратегии Министерству культуры и стратегических коммуникаций Украины оказывали экспертную поддержку аналитики проекта «Быстрая экспертная поддержка политики в сфере культуры и медиа в Украине» (RES-POL), финансируемого Европейским Союзом.

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Кабинет Министров Украины культура

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