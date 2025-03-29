Кабмин утвердил Стратегию развития культуры Украины до 2030 года и план мероприятий по ее реализации

Кабинет Министров Украины 28 марта утвердил Стратегию развития культуры на период до 2030 года. Вместе со Стратегией утвержден операционный план ее реализации на 2025–2027 годы. Об этом сообщило Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.
Указывается, что это первый комплексный стратегический документ в сфере культуры, предлагающий новое видение культуры в широком контексте государственности, в том числе как важного элемента национальной безопасности и устойчивого развития государства.
Цель Стратегии — утвердить культуру как основу национальной идентичности, мощный фактор социальной сплоченности, развития человеческого капитала и узнаваемости Украины в мире.
В свою очередь, это определит стратегическое видение дальнейшего развития украинской культуры, основанное на четырех ключевых целях:
Стратегия учитывает вызовы, вызванные войной, и предлагает системный подход к восстановлению культурного пространства, поддержке креативных индустрий и расширению доступа ко всем гражданам к культурным услугам. Она также предусматривает обновление системы управления, развитие государственно-частного партнерства, цифровизацию культурного пространства, механизмы защиты наследия в условиях войны, создание условий для локальных инициатив и инклюзии уязвимых групп. Особое внимание будет уделено ветеранам, внутренне перемещенным лицам, детям и молодежи.
«В Стратегии есть три основные задачи: сохранить, развить и распространить. Первая задача — сохранение культурного наследия. Мы особенно остро ощутили ее необходимость в условиях последовательных действий агрессора по уничтожению нашей идентичности. Вторая — развитие культуры, что потребует укрепления системы подготовки квалифицированных кадров: реставраторов, музейных работников, библиотекарей, а также сильных управленцев. И, наконец, третья — донести до мира осознание тысячелетней истории Украины и ее культуры как неотъемлемой части», — отметил Министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий.
Разработка Стратегии основывалась на положениях Закона Украины «О культуре» и является частью выполнения международных обязательств в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС и Ukraine Facility Plan. В процессе ее создания прошли широкие публичные консультации — с декабря 2024 по февраль 2025 года — с участием более 770 представителей гражданского общества, аналитических центров, учреждений культуры, образования, науки, международных организаций, художников и активистов со всей страны.
Проект Стратегии также был активно обсужден с партнерами из Европейского Союза. Это позволило учесть лучшие европейские практики, основанные, в частности, на положениях Рабочего плана ЕС в сфере культуры на 2023–2026 годы.
С этого момента утвержденная Правительством Стратегия стала четким ориентиром для реализации обозначенных задач и внедрения внутренних реформ, определенных в документе.
В разработке Стратегии Министерству культуры и стратегических коммуникаций Украины оказывали экспертную поддержку аналитики проекта «Быстрая экспертная поддержка политики в сфере культуры и медиа в Украине» (RES-POL), финансируемого Европейским Союзом.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.