Польский генерал призвал к срочному возобновлению призыва из-за угрозы России

Экс-заместитель начальника Генштаба Польши – без призыва армия не выдержит месяц войны.

Фото: kyiv24

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Бывший заместитель начальника Генерального штаба польской армии, генерал Леон Коморницкий заявил о необходимости срочного восстановления призыва на военную службу. Об этом сообщает RMF FM.

Комментируя возможность нападения России на Польшу, Коморницкий выразил беспокойство относительно обороноспособности страны. По его словам, в случае агрессии польская армия могла бы потерять свои возможности уже через месяц.

Генерал также отметил, что сейчас прямой угрозы для Польши нет. В то же время он предположил, что в случае разногласий между Евросоюзом и США относительно войны в Украине и возможного раскола НАТО, Россия может испытать Альянс, атаковав страны Балтии.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время визита в Варшаву заверил, что Альянс ответит «полной силой» на любую агрессию против Польши или другой страны-члена. Однако Коморницкий скептически оценил это заявление, отметив, что статья 5 не действует автоматически, а решение принимается консенсусом.

На фоне этих угроз генерал подчеркнул необходимость более активной военной подготовки поляков и заявил, что возвращение к обязательному призыву является насущной необходимостью.

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