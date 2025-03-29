Практика судов
  1. В мире

Польский генерал призвал к срочному возобновлению призыва из-за угрозы России

18:26, 29 марта 2025
Экс-заместитель начальника Генштаба Польши – без призыва армия не выдержит месяц войны.
Польский генерал призвал к срочному возобновлению призыва из-за угрозы России
Фото: kyiv24
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бывший заместитель начальника Генерального штаба польской армии, генерал Леон Коморницкий заявил о необходимости срочного восстановления призыва на военную службу. Об этом сообщает RMF FM.

Комментируя возможность нападения России на Польшу, Коморницкий выразил беспокойство относительно обороноспособности страны. По его словам, в случае агрессии польская армия могла бы потерять свои возможности уже через месяц.

Генерал также отметил, что сейчас прямой угрозы для Польши нет. В то же время он предположил, что в случае разногласий между Евросоюзом и США относительно войны в Украине и возможного раскола НАТО, Россия может испытать Альянс, атаковав страны Балтии.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время визита в Варшаву заверил, что Альянс ответит «полной силой» на любую агрессию против Польши или другой страны-члена. Однако Коморницкий скептически оценил это заявление, отметив, что статья 5 не действует автоматически, а решение принимается консенсусом.

На фоне этих угроз генерал подчеркнул необходимость более активной военной подготовки поляков и заявил, что возвращение к обязательному призыву является насущной необходимостью.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Польша россия военные армия война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин решил создать в Налоговой службе спецподразделение по выявлению коррупции

В Государственной налоговой службе в течение 2 лет будет действовать подразделение по вопросам предотвращения и выявления коррупции – Минфин предложил экспериментальный проект.

Отсутствие у правоохранителей статуса потерпевших не влияет на квалификацию действий лица как угрозы в отношении работника правоохранительного органа – Верховный Суд

Адвокат утверждал, что фактически отсутствует состав уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 345 УК, поскольку работники правоохранительных органов не были признаны потерпевшими.

Верховная Рада одобрила за основу законопроект, которым предлагается исключить админответственность за порчу и незаконное уничтожение архивных документов

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности считает, что при подготовке законопроекта ко второму чтению необходимо доработать изменения в статью 92-1 КУоАП, которыми предложено исключить административную ответственность за порчу и незаконное уничтожение архивных документов.

Кабмин зарегистрировал законопроект о возобновлении подачи статистической и финансовой отчетности предпринимателями

Правительственный законопроект предусматривает, что отсрочка подачи отчетности, введенная в начале полномасштабного вторжения, будет пересмотрена.

Верховный Суд отменил оправдательный приговор, указав, что при определенных условиях следователь может изымать образцы подписи без определения следственного судьи

Верховный Суд пояснил, когда получение образцов подписи для почерковедческой экспертизы может осуществляться следователем без определения следственного судьи.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Граб
    Людмила Граб
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду