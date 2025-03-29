В Минздраве разъяснили, почему пациентам в больнице не приходят СМС на номер телефона

Сообщения от электронной системы здравоохранения приходят пациенту на номер телефона.

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Сообщения от электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ) приходят пациенту на номер телефона, на который он зарегистрирован в системе. Это происходит через СМС или, при наличии, через Viber.

Однако иногда бывает так, что сообщения не приходят.

В Министерстве здравоохранения разъяснили, почему так происходит.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин издал постановление о передаче данных пациентов из Электронной системы здравоохранения на Портал Дія.

Также Правительство утвердило изменения, позволяющие электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ) информировать пациентов не только через СМС, но и через альтернативные каналы.

Теперь сообщения из ЕСОЗ с кодом подтверждения, номером е-рецепта или е-направления с 20 февраля начинают поступать в Viber.

В то же время отмечается, что СМС при этом останутся в качестве гарантированного канала доставки таких сообщений.

Ниже описаны наиболее распространенные причины, из-за которых это может случаться, и алгоритм действий в различных ситуациях:

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