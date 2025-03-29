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Андрій Сибіга анонсував найближчим часом призначення посла України у Норвегії

19:02, 29 березня 2025
Україна не має посла у Норвегії з 2022 року.
Андрій Сибіга анонсував найближчим часом призначення посла України у Норвегії
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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував призначення посла України у Норвегії «найближчим часом». Так він відповів на коментар під своїм дописом у соцмережі про поїздку до Харкова разом з норвезьким колегою Еспеном Ейде і міністеркою праці та соціальної інтеграції Норвегії Тоньє Бренна.

«Найближчим часом слід очікувати призначення. Норвегія дійсно наш найближчий союзник та лідер у допомозі», - написав Сибіга у відповідь на запитання, чому Україна досі немає посла в Норвегії.

В’ячеслава Яцюка звільнили з посади посла України в Королівстві Норвегія 9 липня 2022 року. Він займав пост з 2016 до 2022 року.

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МЗС Норвегія Андрій Сибіга

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