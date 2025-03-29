Практика судів
  1. В Україні

У ТЦК пояснили, чи може військовослужбовець отримати компенсацію за невикористану відпустку

16:56, 29 березня 2025
За невикористані дні відпусти можна отримати компенсацію — ТЦК.
У ТЦК пояснили, чи може військовослужбовець отримати компенсацію за невикористану відпустку
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Донецький обласний ТЦК та СП пояснив, хто отримає компенсацію за невикористану відпустку.

Там зазначили, що під час дії воєнного стану військовослужбовці можуть розраховувати на 30 днів щорічної відпустки. Однак не завжди виходить використати всі ці дні за рік з різних причин.

«Невикористані дні відпустки військовослужбовців нікуди не зникають. Так, відгуляти їх в наступному році не вийде. Але їх можна використати при звільненні зі служби або отримати за них компенсацію. Це передбачено Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», а також Наказом МОУ № 260 «Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам», - підкреслили у ТЦК.

Зокрема, військовослужбовцям, які звільняються з військової служби, за їхнім бажанням надається відпустка з наступним виключенням зі списків особового складу військової частини тривалістю, що визначається пропорційно часу, прослуженому в році звільнення за кожен повний місяць служби. За час такої відпустки виплачується грошове забезпечення.

Або військовослужбовці при звільненні можуть отримати компенсацію за всі невикористані дні щорічної основної відпустки, а також дні додаткової відпустки, зокрема й за минулі роки.

Розрахунок грошового забезпечення або компенсації за всі невикористані дні відпустки здійснюється, виходячи з посадового окладу, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років та щомісячних додаткових видів грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення, які військовослужбовець отримував за останньою займаною штатною посадою. При цьому одноденний розмір грошового забезпечення визначається шляхом ділення місячного розміру грошового забезпечення на 30 календарних днів.

Як отримати компенсацію?

При звільненні потрібно подати рапорт командиру військової частини з клопотанням компенсувати дні невикористаної відпустки. У рапорті має зазначатися підстава та дата звільнення, кількість днів невикористаної додаткової відпустки та норма закону, що передбачає таку компенсацію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

військовослужбовці ТЦК відпустка

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін зареєстрував законопроект про відновлення подання статистичної і фінансової звітності підприємцями

Урядовий законопроект передбачає, що відтермінування подання звітності, введене на початку повномасштабного вторгнення, буде переглянуте.

Верховний Суд скасував виправдувальний вирок, вказавши, що за певних умов слідчий може відбирати зразки підпису без ухвали слідчого судді

Верховний Суд пояснив, коли отримання зразків підпису для почеркознавчої експертизи може здійснюватися слідчим без ухвали слідчого судді.

Верховний Суд пояснив, чи має нотаріус, який не перевірив наявність арешту на квартиру при посвідченні договору, відшкодувати шкоду

У касаційній скарзі представник потерпілої вказував, що шкоду заподіяно саме у зв’язку з недбалими діями нотаріуса, яка здійснила запит до Реєстру прав на нерухоме майно лише за реєстраційним номером об’єкта, внаслідок чого не було отримано даних щодо наявності арешту на квартиру.

Товари у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, які не відповідають заявленим у документах даним, зможуть конфіскувати – Рада прийняла закон

Парламент прийняв зміни до Митного кодексу щодо відповідальності за порушення митних правил.

Ухилення від відбування покарання як підстава для зупинення строків давності виконання обвинувального вироку є особливим юридичним фактом – ОП ККС ВС

Роблячи висновок про ухилення особи від відбування покарання при застосуванні ч. 3 ст. 80 КК, суд тим самим фактично визнає її винною у вчиненні нового злочину, і таке правозастосування суперечить Конституції – позиція ОП ККС ВС.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Граб
    Людмила Граб
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду