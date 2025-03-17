Переведення годинників в Україні – чи будемо переходити на літній час у березні і що кажуть в ОП

Перехід на літній час все ж має відбутися в ніч на 30 березня.

Джерело фото: Freepik

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Як писала «Судово-юридична газета», українці в ніч на 27 жовтня мали би востаннє перевести стрілки годинників і залишитися на зимньому часі. Але законопроєкт про обчислення часу в Україні досі не підписаний Володимиром Зеленським.

Зазначимо, що перехід на літній час в Україні має відбутися в ніч на 30 березня. О 3:00 годині ночі стрілки годинників потрібно перевести на одну годину вперед.

Однак годинники в Україні мали більше не переводити на літній чи зимовий час, оскільки 16 липня 2024 року Верховна Рада підтримала законопроєкт про обчислення часу в Україні № 4201. Згодом законопроєкт підписав голова Верховної Ради, і 21 серпня його направили на підпис Президенту.

Президент Володимир Зеленський його досі не підписав і, за інформацією джерел ЗМІ, не планує цього робити.

Як повідомив співрозмовник в президентській команді, цей закон так і не підпишуть.

«Не планує Президент підписувати», - твердить співрозмовник в ОП. А для ветування закону строки вже минули.

Інший співрозмовник у президентській фракції також запевнив ЗМІ, що підпису не буде.

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