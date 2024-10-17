На наступному тижні Україна має востаннє перейти на зимовий час

В ніч на 27 жовтня стрілки годинників переведуть на зимовий час, який вже не змінюватиметься.

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Українці в ніч на 27 жовтня востаннє переведуть стрілки годинників на зимовий час, який надалі вже не змінюватиметься.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», годинники в Україні більше не переводитимуть на літній чи зимовий час, оскільки 16 липня Верховна Рада ухвалила загалом як Закон законопроект про обчислення часу в Україні № 4201.

Ініціатива спрямована на захист здоров’я населення, оскільки на думку більшості науковців та лікарів, зазначений порядок обчислення часу в частині щорічного переведення стрілок годинника на одну годину вперед і назад, несе ряд негативних наслідків, викликає значне погіршення стану здоров’я громадян в період адаптації до «літнього» та «зимового» часу.

Такий «сезонний часовий стрибок» призводить до зміни біологічних ритмів людини, що негативним чином відображається на загальному стані людини, як фізіологічному, так і психологічному. Після переведення годинникових стрілок у громадян погіршується самопочуття, знижується працездатність, спостерігається значне загострення хронічних хвороб. Наукові дослідження пов'язують зміни часу із захворюваннями серцево-судинної або імунної систем, оскільки вони переривають біологічні цикли. Також доведено, що переведення годинника не допомагає енергозбереженню.

Таким чином, українці 27 жовтня о 4-й годині ранку мають перевести стрілки годинника на одну годину назад. Тобто, ця доба автоматично збільшиться на годину.

На території України закріплюють єдиний київський час – UTC+2.

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