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Гарантійний строк на зимове взуття, яке було куплене влітку, обчислюється з 15 листопада — Держпродспоживслужба

11:12, 17 жовтня 2024
На сезонні товари, зокрема на взуття, гарантійний термін обчислюється з початку відповідного сезону.
Гарантійний строк на зимове взуття, яке було куплене влітку, обчислюється з 15 листопада — Держпродспоживслужба
Фото: dpss.gov.ua
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Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів роз’яснила питання гарантійного строку на сезонне взуття.

Гарантійний строк – це термін, протягом якого виробник (продавець, виконавець або будь-яка третя особа) бере на себе зобов’язання про здійснення безоплатного ремонту або заміни відповідної продукції.

Тривалість гарантійного строку на взуття в середньому становить не менше 30 днів та визначається продавцем або виробником.

У Держпродспоживслужбі нагадали, що на сезонні товари, зокрема на взуття, гарантійний термін (строк) обчислюється з початку відповідного сезону:

зимового асортименту - з 15 листопада по 15 березня;

весняно-осіннього асортименту - з 15 березня по 15 травня та з 15 вересня по 15 листопада;

літнього асортименту - з 15 травня по 15 вересня.

«Таким чином, заяву щодо якості зимового взуття, придбаного влітку, споживач може подати продавцеві протягом гарантійного строку з початку зимового сезону, тобто з 15 листопада, а продавець зобов`язаний її прийняти», - кажуть у відомстві.

Також там додали, що гарантія не поширюються у випадках:

- якщо покупець порушив правила експлуатації, догляду, зберігання взуття і за наявності механічних пошкоджень (опіки, порізи, здири, проколи);

- при деформації взуття внаслідок неправильного носіння, сушіння, а також дій хімічних та інших речовин.

«У випадку, якщо Ваші права споживача порушено та суб’єкт господарювання відмовляється задовольнити висунуті вимоги відповідно до чинного законодавства про захист прав споживачів - звертайтесь до територіального органу Держпродспоживслужби», - додали у відомстві.

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Держпродспоживслужба

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