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У Києві 63-річний чоловік продавав психотропи на столичному ринку

18:59, 17 жовтня 2024
У Києві до суду передали справу 63-річного чоловіка за збут понад 3000 пігулок МДМА та 6 кг прекурсорів.
У Києві 63-річний чоловік продавав психотропи на столичному ринку
Джерело фото: поліція Києва
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У Києві до суду скеровано справу 63-річного чоловіка, який займався продажем психотропних речовин та прекурсорів. Підозрюваний зберігав понад 3000 пігулок з МДМА та понад 6 кілограмів сильнодіючих лікарських засобів у своїй квартирі та торговому контейнері на одному зі столичних ринків. Про це повідомила поліція Києва.

Як повідомляє столична поліція, слідство встановило, що чоловік збував заборонені препарати серед знайомих, як з дому, так і на ринку. Правоохоронці затримали підозрюваного у квітні цього року після обшуку, під час якого було вилучено значну кількість заборонених речовин.

Чоловіку повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, включаючи незаконне виготовлення та збут наркотичних речовин та прекурсорів у великих розмірах. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт передано до суду.

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поліція Київ

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