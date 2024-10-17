В Киеве 63-летний мужчина продавал психотропы на столичном рынке

В Киеве в суд передали дело 63-летнего мужчины за сбыт более 3000 таблеток МДМА и 6 кг прекурсоров.

Источник фото: полиция Киева

В Киеве в суд направлено дело 63-летнего мужчины, который занимался продажей психотропных веществ и прекурсоров. Подозреваемый хранил более 3000 таблеток с МДМА и более 6 килограммов сильнодействующих лекарственных средств в своей квартире и торговом контейнере на одном из столичных рынков. Об этом сообщила полиция Киева.

Как сообщает столичная полиция, следствие установило, что мужчина сбывал запрещенные препараты среди знакомых, как из дома, так и на рынке. Правоохранители задержали подозреваемого в апреле этого года после обыска, во время которого было изъято значительное количество запрещенных веществ.

Мужчине сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, включая незаконное изготовление и сбыт наркотических веществ и прекурсоров в крупных размерах. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование завершено, а обвинительный акт передан в суд.

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