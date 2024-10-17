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Гарантийный срок на зимнюю обувь, которая была куплена летом, исчисляется с 15 ноября — Госпродпотребслужба

11:12, 17 октября 2024
На сезонные товары, в частности, на обувь, гарантийный срок исчисляется с начала соответствующего сезона.
Гарантийный срок на зимнюю обувь, которая была куплена летом, исчисляется с 15 ноября — Госпродпотребслужба
Фото: dpss.gov.ua
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Государственная служба Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей разъяснила вопрос гарантийного срока на сезонную обувь.

Гарантийный срок – это срок, в течение которого производитель (продавец, исполнитель или любое третье лицо) берет на себя обязательство об осуществлении безвозмездного ремонта или замене соответствующей продукции.

Продолжительность гарантийного срока на обувь в среднем составляет не менее 30 дней и определяется продавцом или изготовителем.

В Госпродпотребслужбе напомнили, что на сезонные товары, в частности на обувь, гарантийный срок исчисляется с начала соответствующего сезона:

зимнего ассортимента – с 15 ноября по 15 марта;

весенне-осеннего ассортимента – с 15 марта по 15 мая и с 15 сентября по 15 ноября;

летнего ассортимента – с 15 мая по 15 сентября.

«Таким образом, заявление по качеству зимней обуви, приобретенной летом, потребитель может подать продавцу в течение гарантийного срока с начала зимнего сезона, то есть с 15 ноября, а продавец обязан его принять», - говорят в ведомстве.

Также там добавили, что гарантия не распространяется в случаях:

- если покупатель нарушил правила эксплуатации, ухода, хранения обуви и при наличии механических повреждений (ожоги, порезы, выдиры, проколы);

- при деформации обуви вследствие неправильной носки, сушки, а также действий химических и других веществ.

«В случае, если Ваши права потребителя нарушены и предприятие отказывается удовлетворить выдвинутые требования в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей - обращайтесь в территориальный орган Госпродпотребслужбы», - добавили в ведомстве.

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Госпродпотребслужба

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