На следующей неделе Украина должна в последний раз перейти на зимнее время

В ночь на 27 октября стрелки часов переведут на зимнее время, которое уже не будет меняться.

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Украинцы в ночь на 27 октября в последний раз переведут стрелки часов на зимнее время, которое в дальнейшем уже не будет меняться.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», часы в Украине больше не будут переводить на летнее или зимнее время, поскольку 16 июля Верховная Рада приняла в целом как Закон законопроект об исчислении времени в Украине № 4201.

Инициатива направлена на защиту здоровья населения, поскольку по мнению большинства ученых и врачей, указанный порядок исчисления времени в части ежегодного перевода стрелок часов на один час вперед и назад, несет ряд негативных последствий, вызывает значительное ухудшение состояния здоровья граждан в период адаптации к «летнему» и «зимнему» времени.

Такой «сезонный временной скачок» приводит к изменению биологических ритмов человека, что негативно отражается на общем состоянии человека, как физиологическом, так и психологическом. После перевода часовых стрелок у граждан ухудшается самочувствие, снижается работоспособность, наблюдается значительное обострение хронических заболеваний. Научные исследования связывают изменение времени с заболеваниями сердечно-сосудистой или иммунной систем, поскольку они прерывают биологические циклы. Также доказано, что перевод часов не помогает энергосбережению.

Таким образом, украинцы 27 октября в 4 утра должны перевести стрелки часов на один час назад. То есть, эти сутки автоматически увеличатся на час.

На территории Украины закрепляют единое киевское время – UTC+2.

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