Переведення годинників в Україні не планують скасовувати

Володимир Зеленський не планує підписувати законопроєкт, який скасовує сезонне переведення годинників, стверджують співрозмовники в ОП.

Джерело фото: Freepik

Як писала «Судово-юридична газета», українці в ніч на 27 жовтня мали би востаннє перевести стрілки годинників на зимовий час.

Годинники в Україні мали більше не переводити на літній чи зимовий час, оскільки 16 липня Верховна Рада підтримала законопроєкт про обчислення часу в Україні № 4201. Згодом законопроєкт підписав голова Верховної Ради, і 21 серпня його направили на підпис Президенту.

Однак Президент Володимир Зеленський його досі не підписав і, за інформацією джерел ВВС, не планує цього робити.

Як повідомив ВВС Україна співрозмовник в президентській команді, цей закон так і не підпишуть.

«Не планує Президент підписувати», - твердить співрозмовник в ОП. А для ветування закону строки вже минули.

Інший співрозмовник у президентській фракції також запевнив ВВС, що підпису не буде.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.