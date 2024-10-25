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У Черкасах затримали рекетира, який вимагав у підприємця 1,5 млн грн неіснуючого боргу

07:00, 25 жовтня 2024
Зловмисник змусив підприємця написати розписку про передачу автомобіля Tesla, ключів від транспортного засобу та свідоцтва про реєстрацію.
У Черкасах затримали рекетира, який вимагав у підприємця 1,5 млн грн неіснуючого боргу
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У Черкасах правоохоронці затримали та повідомили про підозру місцевому жителю за фактами вимагання та незаконного заволодіння транспортним засобом, поєднаного з погрозою застосування насильства.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 29-річний чоловік, погрожуючи фізичною розправою, вимагав від співвласника товариства з пасажирських перевезень 1,5 млн грн неіснуючого боргу. Він діяв в інтересах бізнес-партнера потерпілого, якому останній нібито був винен цю суму коштів.

«У якості застави та гарантії передачі грошей черкащанин змусив підприємця написати розписку про передачу автомобіля Tesla, ключів від транспортного засобу та свідоцтва про реєстрацію», - заявили у прокуратурі.

Правоохоронці затримали підозрюваного в одному із закладів обласного центру під час передачі частини «боргу» у сумі 20 тис. доларів США.

Наразі за клопотанням прокуратури йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Також встановлюються інші епізоди протиправної діяльності та причетність інших осіб до вчинених злочинів.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми  до дванадцяти років, з конфіскацією майна або без такої.

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прокуратура Черкаси

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