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У Києві створять схему розміщення генераторів

19:20, 24 жовтня 2024
Кияни скаржилися на шум і забруднення від масового використання генераторів.
У Києві створять схему розміщення генераторів
Фото: molbuk
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У Києві планують створити схему розміщення генераторів. Про це повідомив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.

Ініціатива виникла у відповідь на численні скарги киян, які надходили минулого року через шум і забруднення від масового використання генераторів.

«Ми плануємо створити правила розміщення генераторів. Але також повинні розуміти реалії, в яких живемо. Люди ставлять генератори не тому, що їм цього хочеться, а через життєву необхідність. Ми ставимося до цього з розумінням. Єдине, що законодавство вимагає — будь-яке джерело викидів потребує дозволу. Однак під час воєнного стану процес був максимально спрощений — достатньо подати декларацію, яка дає змогу державним органам контролювати кількість джерел викидів і підприємцям працювати легально», — пояснив Олександр Возний.

Він наголосив, що генератор — це фактично двигун внутрішнього згоряння без каталізатора, тобто без системи очищення, що негативно впливає на довкілля.

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