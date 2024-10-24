В Киеве создадут схему размещения генераторов

Киевляне жаловались на шум и загрязнение от массового использования генераторов.

Фото: molbuk

В Киеве планируют создать схему размещения генераторов. Об этом сообщил директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный.

Инициатива возникла в ответ на многочисленные жалобы киевлян, поступавшие в прошлом году из-за шума и загрязнения от массового использования генераторов.

«Мы планируем создать правила размещения генераторов. Но также должны понимать реалии, в которых мы живем. Люди ставят генераторы не потому, что им этого хочется, а по жизненной необходимости. Мы относимся к этому с пониманием. Единственное, что законодательство требует — любой источник выбросов нуждается в разрешении. Однако во время военного положения процесс был максимально упрощен — достаточно подать декларацию, позволяющую государственным органам контролировать количество источников выбросов и предпринимателям работать легально», — пояснил Александр Возный.

Он подчеркнул, что генератор – это фактически двигатель внутреннего сгорания без катализатора, то есть без системы очистки, что негативно влияет на окружающую среду.

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