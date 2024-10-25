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В Черкассах задержали рэкетира, требовавшего у предпринимателя 1,5 млн грн несуществующего долга

07:00, 25 октября 2024
Злоумышленник заставил предпринимателя написать расписку о передаче автомобиля Tesla, ключей от транспортного средства и свидетельства о регистрации.
В Черкассах задержали рэкетира, требовавшего у предпринимателя 1,5 млн грн несуществующего долга
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В Черкассах правоохранители задержали и сообщили о подозрении местному жителю по фактам вымогательства и незаконного завладения транспортным средством, соединенного с угрозой применения насилия.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 29-летний мужчина, угрожая физической расправой, требовал от совладельца общества по пассажирским перевозкам 1,5 млн грн несуществующего долга. Он действовал в интересах бизнес-партнера потерпевшего, которому последний якобы был должен эту сумму средств.

«В качестве залога и гарантии передачи денег черкасчанин заставил предпринимателя написать расписку о передаче автомобиля Tesla, ключей от транспортного средства и свидетельства о регистрации», - заявили в прокуратуре.

Правоохранители задержали подозреваемого в одном из заведений областного центра во время передачи части «долга» в сумме 20 тыс. долларов США.

По ходатайству прокуратуры ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Также устанавливаются другие эпизоды противоправной деятельности и причастность других лиц к совершенным преступлениям.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до двенадцати лет, с конфискацией имущества или без таковой.

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прокуратура Черкассы

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