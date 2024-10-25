В Черкассах задержали рэкетира, требовавшего у предпринимателя 1,5 млн грн несуществующего долга

Злоумышленник заставил предпринимателя написать расписку о передаче автомобиля Tesla, ключей от транспортного средства и свидетельства о регистрации.

В Черкассах правоохранители задержали и сообщили о подозрении местному жителю по фактам вымогательства и незаконного завладения транспортным средством, соединенного с угрозой применения насилия.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 29-летний мужчина, угрожая физической расправой, требовал от совладельца общества по пассажирским перевозкам 1,5 млн грн несуществующего долга. Он действовал в интересах бизнес-партнера потерпевшего, которому последний якобы был должен эту сумму средств.

«В качестве залога и гарантии передачи денег черкасчанин заставил предпринимателя написать расписку о передаче автомобиля Tesla, ключей от транспортного средства и свидетельства о регистрации», - заявили в прокуратуре.

Правоохранители задержали подозреваемого в одном из заведений областного центра во время передачи части «долга» в сумме 20 тыс. долларов США.

По ходатайству прокуратуры ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Также устанавливаются другие эпизоды противоправной деятельности и причастность других лиц к совершенным преступлениям.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до двенадцати лет, с конфискацией имущества или без таковой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.