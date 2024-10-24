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Перевод часов в Украине не планируют отменять

19:08, 24 октября 2024
Владимир Зеленский не планирует подписывать законопроект, который отменяет сезонный перевод часов, утверждают собеседники в ОП.
Перевод часов в Украине не планируют отменять
Источник фото: Freepik
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Как писала «Судебно-юридическая газета», украинцы в ночь на 27 октября должны были бы в последний раз перевести стрелки часов на зимнее время.

Часы в Украине должны были больше не переводить на летнее или зимнее время, поскольку 16 июля Верховная Рада поддержала законопроект об исчислении времени в Украине № 4201. Впоследствии законопроект подписал председатель Верховной Рады, и 21 августа он был направлен на подпись Президенту.

Однако Президент Владимир Зеленский его до сих пор не подписал и, по информации источников BBC, не планирует этого делать.

Как сообщил BBC Украина собеседник в президентской команде, этот закон так и не подпишут.

«Не планирует Президент подписывать», - утверждает собеседник в ОП. А для ветирования закона сроки уже истекли.

Другой собеседник в президентской фракции также заверил BBC, что подписи не будет.

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закон Владимир Зеленский

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