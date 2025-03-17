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Перевод часов в Украине – будем ли переходить на летнее время в марте и что говорят в ОП

16:00, 17 марта 2025
Переход на летнее время все-таки должен состояться в ночь на 30 марта.
Перевод часов в Украине – будем ли переходить на летнее время в марте и что говорят в ОП
Источник фото: Freepik
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Как писала «Судово-юридична газета», украинцы в ночь на 27 октября должны были в последний раз перевести стрелки часов и остаться на зимнем времени. Однако законопроект об исчислении времени в Украине до сих пор не подписан Владимиром Зеленским.

Следует отметить, что переход на летнее время в Украине должен состояться в ночь на 30 марта. В 03:00 ночи стрелки часов нужно перевести на один час вперед.

Однако часы в Украине больше не должны были переводить на летнее или зимнее время, поскольку 16 июля 2024 года Верховная Рада поддержала законопроект об исчислении времени в Украине № 4201. Затем законопроект подписал глава Верховной Рады, и 21 августа его направили на подпись Президенту.

Президент Владимир Зеленский его до сих пор не подписал и, по информации источников CМИ, не планирует этого делать.

Как сообщил собеседник в президентской команде, этот закон так и не подпишут.

«Не планирует Президент подписывать», – утверждает собеседник в ОП. А для вето закона сроки уже прошли.

Другой собеседник в президентской фракции также заверил , что подписи не будет.

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