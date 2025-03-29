Україна може виготовляти до 5 мільйонів FPV-дронів на рік – Камишін

Понад 150 виробників і 5 мільйонів дронів на рік – потенціал України.

Фото: Rail.insider

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Україна має потенціал виготовляти до 5 мільйонів FPV-дронів щорічно. Про це заявив радник президента, колишній міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в інтерв’ю «Радіо Хартія».

За його словами, українські виробники вже досягли рівня понад 100 тисяч дронів-камікадзе на місяць. Один із підприємств здатний випускати до 4 тисяч безпілотників щомісяця. Загалом у країні працює понад 150 виробників дронів.

Камишін також зазначив, що через брак фінансування у 2023 році було виготовлено понад 2 мільйони одиниць безпілотників.

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