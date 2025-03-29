16-річний юнак підпалив авто військового ЗСУ за завданням у Telegram – що вирішив суд

В Одесі 16-річний підпалювач авто військового ЗСУ отримав умовний термін.

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Малиновський районний суд міста Одеси у справі № 521/20675/24 визнав винним 16-річного юнака, який за грошову винагороду підпалив автомобіль військовослужбовця ЗСУ. Попри серйозність злочину, хлопця не ізолювали від суспільства, призначивши йому умовне покарання.

За даними слідства, він отримав завдання через Telegram, сфотографував авто для погодження із замовником, а після підтвердження придбав паливо. У ніч на 15 жовтня 2024 року хлопець підпалив Hyundai Santa Fe на вулиці Богдана Хмельницького, зафіксувавши все на відео для звіту.

На суді він визнав провину та висловив каяття. Враховуючи його вік, позитивні характеристики та відсутність попередніх правопорушень, суд призначив покарання з випробувальним терміном.

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