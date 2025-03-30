На Уманщині перекинулася вантажівка, водій не травмувався

На дорозі «Стрий-Ізварине» водій вантажівки DAF не впорався з керуванням.

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На автошляху «Стрий-Ізварине» сталася ДТП, в результаті якої перекинулася вантажівка DAF. За інформацією поліції Черкаської області, водій, 51-річний чоловік, не впорався з керуванням на заокругленій ділянці дороги, що призвело до перекидання транспортного засобу.

Водій не отримав травм, однак вантажівка та дорожні знаки отримали механічні пошкодження. Поліцейські сектору реагування патрульної поліції забезпечили регулювання руху на дорозі та склали адміністративні матеріали.

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