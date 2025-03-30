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На Уманщині перекинулася вантажівка, водій не травмувався

00:04, 30 березня 2025
На дорозі «Стрий-Ізварине» водій вантажівки DAF не впорався з керуванням.
На Уманщині перекинулася вантажівка, водій не травмувався
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На автошляху «Стрий-Ізварине» сталася ДТП, в результаті якої перекинулася вантажівка DAF. За інформацією поліції Черкаської області, водій, 51-річний чоловік, не впорався з керуванням на заокругленій ділянці дороги, що призвело до перекидання транспортного засобу.

Водій не отримав травм, однак вантажівка та дорожні знаки отримали механічні пошкодження. Поліцейські сектору реагування патрульної поліції забезпечили регулювання руху на дорозі та склали адміністративні матеріали.

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поліція ДТП Умань

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