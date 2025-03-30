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Штрафы за превышение скорости во время дождя могут быть обжалованы

07:36, 30 марта 2025
В Украине штрафы за превышение скорости в дождь могут быть отменены из-за ошибок радаров.
Штрафы за превышение скорости во время дождя могут быть обжалованы
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В Украине водители, которые получили штрафы за превышение скорости в дождливую погоду, имеют основания для обжалования этих штрафов. Как сообщает издание uamotors, проблема заключается в работе лазерных устройств TruCam, которыми пользуются патрульные для измерения скорости.

Эти устройства не могут точно фиксировать скорость на больших расстояниях во время дождя, снега или тумана. По правилам, в таких условиях полиция обязана переводить радары в специальный режим «Плохая погода», ограничивающий дальность измерения до 15-61 метра. Однако в некоторых случаях нарушение фиксируется на расстоянии 100-150 метров, что противоречит инструкциям.

Такой штраф можно оспорить в суде, если удалось зафиксировать неблагоприятные погодные условия или неверную настройку радара во время измерения.

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штраф / штрафы

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