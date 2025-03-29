МИД выясняет личность нападавшего в Амстердаме, которого полиция назвала украинцем

В МИД отреагировали на информацию о украинском гражданстве нападавшего в Амстердаме.

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Как известно, нидерландская полиция предполагает, что мужчина, напавший 27 марта на пятерых человек возле центральной площади Амстердама, может быть украинцем из Донецкой области.

Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихый отреагировал на информацию о возможном украинском гражданстве нападавшего в Амстердаме.

«Мы видим сообщения о том, что нападавший, ранивший людей в Амстердаме 27 марта, может иметь украинское гражданство.

Посольство Украины в Нидерландах уже находится в тесном контакте с правоохранительными органами Нидерландов для выяснения дополнительной информации», — сказал он.

По словам Георгия Тихого, в настоящее время выясняется, кто этот человек и как, а также когда он попал в Нидерланды.

«Мы будем продолжать тесно сотрудничать с властями Нидерландов в этом деле.

Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления. Такое насилие не имеет никакого оправдания, а виновный должен понести ответственность», — добавил он.

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