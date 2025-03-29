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Україна проситиме США збільшити інвестиції в рамках нової угоди щодо корисних копалин — Bloomberg

20:46, 29 березня 2025
Україна хоче закріпити зобов’язання США щодо збільшення обсягу інвестицій.
Україна проситиме США збільшити інвестиції в рамках нової угоди щодо корисних копалин — Bloomberg
Фото: dw.com
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Україна планує домагатися змін у новій угоди щодо корисних копалин, запропонованій Сполученими Штатами Америки. Про це стверджує агентство Bloomberg.

Проект пропозиції передбачає надання Вашингтону контролю над усіма основними майбутніми інвестиціями в інфраструктуру та корисні копалини в Україні без будь-яких часових обмежень.

Україна стурбована тим, що угода може не тільки підірвати її прагнення приєднатися до ЄС, але й вимагатиме відшкодувати всю військову та економічну підтримку США, надану з початку війни.

За даними видання, українські офіційні особи вже провели відеодзвінок зі своїми американськими колегами, включно з юридичними експертами, щоб отримати роз'яснення щодо майже 60-сторінкового проекту угоди.

Зазначається, що Україна хоче закріпити зобов’язання США щодо збільшення обсягу інвестицій.

Як стало відомо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати 28 березня офіційно передали Україні проєкт угоди щодо надр. Водночас, за його словами, у документі з’явилися пункти, які раніше обидві сторони відхиляли.

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США Україна

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