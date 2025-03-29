Україна не підпише угоду про копалини в тому варіанті, який представили США, – ЗМІ

WP: Україна не підпише угоду про копалини в нинішній її версії.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як стало відомо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати 28 березня офіційно передали Україні проєкт угоди щодо надр. Водночас, за його словами, у документі з’явилися пункти, які раніше обидві сторони відхиляли.

І, як пише The Washington Post, судячи з реакції українських депутатів і високопосадовців, швидке затвердження малоймовірне. Новий проект угоди, сказав один високопоставлений посадовець на умовах анонімності через делікатність питання, виглядає так, ніби «Україна була у війні зі США, програла, [була] захоплена і тепер має платити довічні репарації».

У свою чергу колишній український посадовець, знайомий з переговорами, сказав, що нова пропозиція може бути лише початковою переговорною позицією США, але вона «жахлива для України». Він також говорив на умовах анонімності через делікатність питання.

«Немає жодних шансів, що він буде підписаний у такому варіанті», – сказав він.

Зеленський уточнив, що новий проєкт угоди отримала перша віцепрем'єрка, міністр економіки Юлія Свириденко у двосторонньому контакті з міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

«Це зовсім інший документ, там багато всього, про що не йшлося, а також з'явилися деякі речі, які раніше сторони відкидали вже», - додав Президент.

Він підкреслив, що хоче отримати конкретну рецензію юристів. Вони повинні будуть порівняти всі версії такої угоди.

«У нас є Конституція України, в якій ясно зрозуміло кому що належить. Далі в Конституції ясно зрозуміло, що наш курс у ЄС, ми робимо якісь кроки... Ніщо, що може загрожувати вступу України до ЄС, не може бути сприйнято», - додав Президент.

Також Президент Володимир Зеленський наголосив, що під час укладення угоди про надра з США Україна не погодиться вважати отриману останніми роками американську допомогу борговим зобов’язанням. Про це він сказав на брифінгу.

«Ми вдячні за підтримку, але це не кредит, і ми цього не допустимо», - сказав він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.