Трамп заявив, що отримує звіти про застосування іранських шахедів у війні проти України

Президент США Дональд Трамп заявив, що вивчає звіти про застосування іранських шахедів у війні РФ проти України.
Під час спілкування з пресою у Трампа запитали, чому США не протидіють атакам шахедами.
Відповідь Трампа була наступною: "Ну, подивимося, що буде далі. Я отримую звіти про це, ми вивчаємо ці звіти. Іран виробляє багато безпілотників, і вони роблять дуже ефективні безпілотники"
Також він додав, що у списку "того, за чим треба стежити" Іран стоїть дуже високо.
"Нам доведеться або поговорити й розв'язати цю проблему, або з Іраном трапиться щось дуже погане — а я не хочу, щоб це сталося... Я віддаю перевагу тому, щоб ми розв'язали це питання з Іраном",— додав Трамп.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.