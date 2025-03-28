Трамп заявив, що отримує звіти про застосування іранських шахедів у війні проти України

Нам доведеться або поговорити й розв'язати цю проблему, або з Іраном трапиться щось дуже погане, — сказав президент США Дональд Трамп.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що вивчає звіти про застосування іранських шахедів у війні РФ проти України.

Під час спілкування з пресою у Трампа запитали, чому США не протидіють атакам шахедами.

Відповідь Трампа була наступною: "Ну, подивимося, що буде далі. Я отримую звіти про це, ми вивчаємо ці звіти. Іран виробляє багато безпілотників, і вони роблять дуже ефективні безпілотники"

Також він додав, що у списку "того, за чим треба стежити" Іран стоїть дуже високо.

"Нам доведеться або поговорити й розв'язати цю проблему, або з Іраном трапиться щось дуже погане — а я не хочу, щоб це сталося... Я віддаю перевагу тому, щоб ми розв'язали це питання з Іраном",— додав Трамп.

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