Трамп заявил, что получает отчеты о применении иранских шахедов в войне против Украины

Нам придется либо поговорить и решить эту проблему, либо с Ираном случится что-то очень плохое, – сказал президент США Дональд Трамп.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что изучает отчеты по применению иранских шахедов в войне РФ против Украины.

В ходе общения с прессой у Трампа спросили, почему США не противодействуют атакам шахедами.

Ответ Трампа был следующим: "Ну, посмотрим, что будет дальше. Я получаю отчеты об этом, мы изучаем эти отчеты. Иран производит много беспилотников, и они делают очень эффективные беспилотники"

Также он добавил, что в списке "того, за чем нужно следить" Иран стоит очень высоко.

"Нам придется либо поговорить и решить эту проблему, либо с Ираном случится что-то очень плохое - а я не хочу, чтобы это произошло... Я предпочитаю, чтобы мы разрешили этот вопрос с Ираном", - добавил Трамп.

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