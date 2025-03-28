Украина не будет признавать долгом военную помощь США в рамках соглашения о недрах, — Зеленский

Владимир Зеленский: Мы благодарны за поддержку, но это не кредит, и мы этого не допустим.

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Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что при заключении соглашения о недрах с США Украина не согласится считать полученную в последние годы американскую помощь долговым обязательствам. Об этом он сказал на брифинге.

"Мы благодарны за поддержку, но это не кредит, и мы этого не допустим", - сказал Президент.

В то же время он дал понять, что Украина готова возмещать США будущую помощь, если администрация Дональда Трампа будет ее оказывать.

"Если там поднимается этот вопрос, мы не будем воспринимать долги, как и я говорил, это мне понятны абсолютно вещи, по крайней мере мы говорим о прошлом. Если будут иметься в виду какие-либо перспективы. Новая поддержка, тогда Соединенные Штаты, наверное, могут ставить те или иные условия, понимая, что бесплатно эта команда нам ничего делать не будет", - сказал Президент.

Он добавил, что главные компромиссные вещи с американской стороной были очерчены в рамочном соглашении, подписание которого, как известно, сорвалось в конце февраля. Тогда же было исключено, что Украина будет возвращать США за предоставленную ей помощь с начала полномасштабного вторжения.

Ранее Зеленский заявил, что Украина получила измененное соглашение об ископаемых от США.

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