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Обращение командования с сообщением о совершении военнослужащим неповиновения без проведения служебного расследования не опровергает его виновность — Верховный Суд

09:30, 31 марта 2025
В кассационной жалобе сторона защиты указывала, что служебное расследование по факту отказа от выполнения боевого распоряжения военнослужащим должно предшествовать сообщению о совершении уголовного правонарушения.
Обращение командования с сообщением о совершении военнослужащим неповиновения без проведения служебного расследования не опровергает его виновность — Верховный Суд
Фото: zaxid.net
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Не во всех случаях сообщению о совершении уголовного правонарушения предшествует служебное расследование, а потому обращение командования воинской части с сообщением о совершении военнослужащим неповиновения (статья 402 УК) без предварительного проведения служебного расследования не опровергает его виновность в совершении инкриминируемого уголовного правонарушения. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 5 февраля 2025 года по делу № 216/3169/22.

Обстоятельства дела

Военнослужащий военной службы по мобилизации отказался выполнить приказ начальника и боевое задание, хотя объективно мог и должен был их выполнить.

Местный суд, с которым согласился суд апелляционной инстанции, признал военнослужащего виновным и осудил по ч. 1 ст. 28, ч. 4 ст. 402 УК.

В кассационной жалобе сторона защиты отмечает, что служебное расследование по факту отказа от выполнения боевого распоряжения военнослужащим должно предшествовать сообщению о совершении уголовного правонарушения.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций.

В обоснование позиции КУС ВС указал, что положениями ст. 84 Дисциплинарного устава ВСУ предусмотрено, что принятию командиром решения о наложении на подчиненного дисциплинарного взыскания может предшествовать служебное расследование. Оно проводится с целью уточнения причин и условий, способствовавших совершению правонарушения, и степени вины.

Таким образом, командование воинской части, выявив в действиях военнослужащего признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 402 УК, сообщило и доставило последнего к уполномоченному лицу, а затем с целью уточнения причин и условий, способствовавших совершению правонарушения, и степени вины назначило служебное расследование по факту отказа обвиняемого от выполнения боевого распоряжения.

По результатам проведенного служебного расследования, в соответствии с приказом командира воинской части, за нарушение требований устава внутренней службы ВСУ военнослужащий был привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушение воинской дисциплины.

Таким образом, не во всех случаях сообщению о совершении уголовного правонарушения предшествует служебное расследование, а потому ссылки стороны защиты на неправомерность обращения командования воинской части с сообщением о совершении уголовного правонарушения без предварительного проведения служебного расследования являются ошибочными, поскольку не основываются на нормах права и, соответственно, не опровергают виновность военнослужащего в совершении инкриминируемого уголовного правонарушения.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховный Суд ВСУ судебная практика кассационная жалоба военнослужащие мобилизация военная служба КУС ВС

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